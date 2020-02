Anita Ekberg dinanzi alla Fontana di Trevi nella ‘Dolce Vita’ di Fellini.

L’Hotel Eden lancia a Roma ‘Piccolo Cinema Eden’, rassegne dedicata ai grandi capolavori che hanno tratto ispirazione dalla capitale, a cura di Chez Dédé, il duo creativo composto da Daria Reina e Andrea Ferolla, artist in residence di Hotel Eden. Due volte a settimana fino al 17 maggio, nei giorni solitamente dedicati al cinema, ogni mercoledì (19.30) e domenica (15.30 e 19.30), l’elegante lobby lounge bar La Libreria si trasforma in uno spazio intimo di soli 24 post (solo su prenotazione). Chez Dédé ha voluto rafforzare, dunque, lo storico legame dell’Hotel Eden con il mondo del cinema proponendo una rassegna il cui fil rouge è Roma, sia come protagonista indiscussa che come semplice scenografia.

Cinefili, e non, potranno godere della visione di film iconici e d’essai in una sala cinematografica dall’ambiente raccolto, molto privato. L’accurata selezione cinematografica prevede, in apertura, ‘La Dolce Vita’ di Federico Fellini, per celebrare il centenario dalla sua nascita e in omaggio a un regista che tanto amava l’ultimo piano dell’albergo. Fellini, infatti, soleva rilasciare le sue interviste seduto di fronte all’incantevole vista su Roma che ha reso famoso Hotel Eden in tutto il mondo. A chiudere la rassegna ‘La Grande Bellezza’ di Paolo Sorrentino, una sua originale interpretazione di Roma che gli è valsa l’Oscar nel 2014, categoria ‘Miglior film straniero’ e definito dalla critica una versione moderna de ‘La Dolce Vita’ di Federico Fellini.

Un programma studiato attentamente che non poteva non includere ‘Vacanze Romane’ con la splendida Audrey Hepburn in giro per le strade di Roma insieme a un affascinante Gregory Peck. Tra i film d’essai ‘Ieri, oggi e domani’ di Vittorio De Sica con la straordinaria coppia Loren – Mastroianni. Il film è stato vincitore dell’Oscar al ‘Miglior film straniero’. La visione sarà resa ancora più speciale dai pop corn gourmet, dolci o salati, dell’executive chef Fabio Ciervo accompagnati da una bottiglia dello champagne Moët & Chandon, in versione mini 20cl.

Inoltre, si potranno scegliere direttamente da un carrello diversi assaggi ideati da Ciervo tra cui tortillas al peperoncino dolce, chips al pepe, una selezione di deliziosi piccoli panini e, per finire, scorzette al cioccolato e golosi bignè ripieni di una soffice panna montata.

Dopo la proiezione della ‘Dolce Vita’ la programmazione del ‘Piccolo Eden’ proseguirà con ‘Il conte Max’ di Giorgio Bianchi (26 febbraio – 1 marzo), ‘La Tosca’ di Luigi Magni (4 − 8 marzo), ‘I soliti ignoti’ di Mario Monicelli (11 − 15 marzo), ‘L’Eclisse’ di Michelangelo Antonioni (18 − 22 marzo), ‘Nell’anno del Signore’ (Luigi Magni 25 − 29 marzo), ‘Vacanze romane’ di William Wyler (8 − 12 aprile), ‘Ieri oggi e domani’ di Vittoria De Sica (15 − 19 aprile). Ultimi appuntamenti con ‘Bellissima’ di Luchino Visconti (22 – 26 aprile), Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’ di Elio Petri (29 aprile- 3 maggio), ‘Una giornata particolare’ di Ettore Scola (6 − 10 maggio), ‘La grande bellezza’ di Paolo Sorrentino (13 − 17 maggio)