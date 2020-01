(Fotogramma)

Cinque anni fa moriva Pino Daniele e sui social viaggia l’omaggio commosso sulla scia dei testi delle sue canzoni. “Sono passati 5 anni dalla scomparsa di Pino, e ci manca davvero molto” il ricordo di Antonio Bassolino che ha postato una foto insieme al grande cantautore napoletano.

“#PinoDaniele ricordandolo sapendo che Pino è” ha twittato Sandro Ruotolo allegando un’immagine con uno dei versi più famosi dell’artista, ‘Tant l’aria s’adda cagnà!’, da ‘Quanno Chiove’. In un tweet Monica Cirinnà ha scritto: “A cinque anni dalla morte, le parole di Pino Daniele ci ricordano che siamo di mille colori, che pur avendo mille paure non siamo mai soli. Le solitudini sono il vero mostro di questa società. Con Pino vi do il buongiorno”.

Tra le iniziative per ricordarlo, l’appuntamento stasera a Napoli, alle 21 a via Partenope, con ‘Pino Daniele, I still love you’, evento organizzato da Ricordando Pino Daniele e Danise #scugnizzodeljazz. “Pino Daniele, I still love you, ti amo ancora. A 5 anni di distanza da quella tragica notte, siamo ancora qui a sussurrare a modo nostro, con la musica, la sua musica, che noi a Pinotto o vulimm semp’ bene – scrivono gli organizzatori su Facebook – Un evento di tutti coloro che con lui hanno condiviso questa città, con tutte le sue contraddizioni, ai tanti ‘Lazzari Felici’, gente che da quando non c’è più Pino ‘nun trova cchiù pace’, e che seppure ‘quanno canta se dispiace’, non può smettere di farlo, non vuole smettere, non vuole dimenticare, perché non può dimenticare”.

“E quale modo migliore di ricordarlo se non cantando, ancora una volta, le sue canzoni, tutti assieme, cantanti dilettanti per professione, accompagnati dal pianoforte del Maestro Danise #scugnizzodeljazz, messo in riva al mare, proprio lì, su via Partenope, dove più di 40 anni fa Pinotto ha scritto le prime righe di ‘Napul è'” ricordano gli organizzatori che ringraziano il Comune di Napoli per le autorizzazioni.