Un video davvero commovente quello di Claudio Baglioni che si ricollega alle immagii storiche di Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota e irreale di qualche giorno fa, quando ha impartito la benedizione urbi et orbi. Racconta Baglioni sul suo account Facebook mentre posta il suo video in Piazza San Pietro: ”Era il 17 dicembre 2016 quando in una piazza San Pietro magnifica e irreale vuota come due pomeriggi fa per la grande straordinaria preghiera di Papa Francesco, iniziavo un concerto in mondovisione dal titolo “Avrai” che poi si sarebbe tenuto nell’Aula Paolo VI con una canzone che parla della bellezza del mondo e di tutte le sue creature”.

“Ora che il mondo intero vive una delle sue notti più buie e più difficili”, dice ancora il cantautore romano, “noi tutti confidiamo in un’alba serena, luminosa e felice. Proprio in questo tempo che ha un suo tempo e passerà, allora mancavano pochi giorni a Natale ora mancano pochi giorni a Pasqua, quindi da un periodo della nascita a un periodo della rinascita, nella speranza e nell’attesa speriamo breve che ci sia questa luce nuova a dare più luce tra Fratello Sole e Sorella Luna”.