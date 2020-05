Nessun commento ufficiale da parte di Mediaset sulle critiche ricevute dal popolo dei social per la decisione di mandare in onda ieri, primo maggio, il film di Steven Soderbergh, ‘Contagion’. Non manca, però chi in via ufficiosa fa notare come la proposta di Canale 5 sia frutto di una precisa volontà di approfondimento giornalistico, come poteva evincersi dalla nota inviata il 29 aprile da Cologno Monzese.

Una nota nella quale si anticipava che sarebbe stato il giornalista Nicola Porro, anch’egli vittima del Covid-19 ed ora guarito, a presentare il film dai “contenuti totalmente di fantasia ma verificati da istituti clinici specializzati. Al termine della pellicola – si annunciava – andrà eccezionalmente in onda una puntata speciale del talk show d’attualità ‘Matrix’ condotto sempre da Porro e dedicato all’emergenza”.

‘Contagion’, sceneggiato da Scott Z. Burns con la consulenza di studiosi del Cdc americano (Centers for Disease Control), racconta una spaventosa pandemia che colpisce l’intero pianeta. Il virus Mev-1 del film richiama inevitabilmente il nostro Covid-19: uguale origine (Cina), stessi sintomi (febbre alta e tosse), medesimi tentativi di contenerlo (lockdown, ricerca spasmodica di mascherine e guanti), immancabili file per ottenere qualsiasi merce.