La grande tradizione comica dello storico Puff di Lando Fiorini debutta in tv con ‘A tutto Puff’, il nuovo programma radiofonico ideato da Francesco Fiorini e Bruno Stanzione che domani porterà ‘in scena’ lo speciale del 1° maggio su Nsl radio tv.

Una puntata straordinaria di ‘A tutto Puff’ in diretta dalle 16 alle 20 che vedrà le esibizioni del cast al completo, debitamente alternati e distanziati come impone la fase di emergenza: Marco Capretti Riccardo Graziosi, I Sequestrattori, Luciano Lembo, Claudio Sciara, Angelo di Palma, Camillo Toscano e I Figli Unici si alterneranno tra gag e personaggi accompagnati dalla musica di Beba Albanesi e del Trio Monti. Nello speciale 1° Maggio non manca la partecipazione straordinaria del Maestro Alberto Laurenti, direttore artistico musicale del Puff, e Marco Conidi, leader dell’Orchestraccia, condotti da Bruno Stanzione, Angelo Di Palma e lo stesso Francesco Fiorini. Ci saranno anche collegamenti con grandi nomi dello spettacolo come Alessio Boni, che racconterà la sua simpatica storia con il Puff, e molti contributi video di Lando Fiorini insieme a chi iniziò con lui questa avventura nel 68’: Lino Banfi, Gianfranco D’Angelo e Maurizio Mattioli.

“E’ il nostro modo per celebrare la festa dei lavoratori con voi – dice Francesco Fiorini – Dedicata a tutti quelli che in questo momento non si sono potuti fermare e a quelli che, fermi, non sanno come ricominciare; dedicato a tutti quelli che della loro passione fanno un lavoro e di quelli che sono spinti dal dovere. Vogliamo portare allegria in questo giorno che ora assume un ulteriore significato di speranza. Passare insieme queste quattro ore di divertimento e spensieratezza è il nostro modo di augurarvi e augurarci che tutto possa ricominciare come prima, meglio di prima. Passiamo insieme questa giornata e regaliamoci un sorriso”. Lo speciale di domani sarà visibile sul canale 74 del digitale terrestre nel Lazio, o scaricando l’applicazione di Nsl radio tv per il resto del mondo.