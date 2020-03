(Fotogramma)

“Penso che tutti stiamo prendendo coscienza del fatto che qui si tratta di una sorta di terza guerra mondiale. E questo nemico attacca chiunque, di qualsiasi colore, razza o religione. Dobbiamo prendere coscienza, purtroppo, che siamo inermi di fronte a questo maledetto virus che non perdona nessuno”. E’ un Al Bano preoccupato quello intervenuto questa mattina in diretta a Mattino 5 per parlare del coronavirus. Il cantante di Cellino San Marco, che ha confessato di avere “per la prima un po’ di paura, non tanto per me, ma per i miei figli e per tutto ciò che mi circonda”, ha voluto lanciare un appello: “Ci vuole pazienza e l’abnegazione di tutti i medici e infermieri, a cui farei un applauso perché stanno rischiando la propria vita. Ho messo i miei figli in allerta e dobbiamo esserlo tutti. Insieme dobbiamo combattere il Coronavirus, il nostro attuale nemico. Non sappiamo nulla molto di lui, ma stiamo a casa, troviamo alternative come tuffarsi nella lettura, ascoltare musica o vedere tutti quei film che non sei riuscito a guardare prima”.

Quanto alla fuga di massa di migliaia di persone dal Nord al Sud, Albano non se la sente di esprimere una condanna: “Questo scappare dal Nord al Sud è quasi un atto naturale, un ritorno alle radici. Va capito e accettato, anche se per certi versi condannato. La forza dell’amore per i propri genitori, per la propria terra, magari è più forte del nemico che è alle nostre spalle e dentro di noi. Ovviamente è giusto rispettare le regole, ma capisco anche chi ha agito d’istinto, ragionando, invece, con la forza dell’amore””.