(Fotogramma)

“Mi sembra che lei parla più a vanvera di me. Si informi anche lei prima di parlare”. Alba Parietti, su Instagram, si rivolge così al professor Giorgio Palù, presidente uscente della società europea e italiana di virologia. Lo scienziato ha stigmatizzato la disinformazione nell’emergenza coronavirus. “In questi giorni -ha detto- erano tutti virologi. Parlavano infettivologi, parassitologi, epidemiologi, psicologi, dottorandi e persino soubrette dello spettacolo come Alba Parietti”.

“Gentile Professor Giorgio Palù, io mi sono limitata a dire che sarebbe importante non infettare il prossimo,soprattutto anziani, persone debilitate ecc anche in funzione del fatto che se il virus che pare per il 10 per cento dei malati richiede ricovero ospedaliero finiremo con il non averne a sufficienza. Obbligare il personale dei centri commerciali, aeroporti, stazioni ecc a metterli per non rischiare di contagiare il prossimo e indossarla dove è possibile, mi sembra solo un gesto di civiltà. Io non faccio la virologa ma leggo è vedo numeri chiari , rispetto il mio prossimo. Lei mi muove delle accuse? Dove ho sbagliato? Mi sembra che lei parla più a vanvera di me. Si informi anche lei prima di parlare”, scrive Parietti.

“Per me anziani e malati oncologici non sono cosa da poco e avere rispetto di loro significa avere rispetto di noi stessi. Quindi lei ritiene che guanti e mascherine indossati dal personale di bar, ristoranti, aeroporti, stazioni, supermercati , negozi uffici non siano importanti? La prego mi spieghi in cosa consiste la mia ignoranza. Me lo deve, visto che mi chiama a sfregio ‘soubrette’ come se questo fosse un modo per togliermi credibilità”, prosegue.

“Invece penso che lei parli senza nemmeno sapere cosa ho detto e che lei utilizzi il mio nome per fare parlare di lei. Quindi lei sostiene che solo i virologhi -scrive ancora Parietti- possono parlare di Coronavirus? Bene ho sentito tutti i virologhi del mondo è non mi sembra che ci sia un pensiero unico nemmeno degli esperti. Quindi si informi lei , prima di parlare perché così si genera confusione”.