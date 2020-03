Pubblicato il: 24/03/2020 13:49

“Ciò di cui il mondo ora ha bisogno è amore, un amore dolce. Non voglio apparire sdolcinata, ma abbiamo veramente bisogno l’uno dell’altro per darci supporto adesso, perché questa malattia non fa discriminazioni fra poveri e ricchi”. A dirlo è Barbara Streisand, che in un post sul suo profilo Instagram fa alcune considerazioni sulla pandemia che ha colpito il pianeta.

Il Coronavirus “non si interessa del colore della tua pelle. Un virus non ha nazionalità, non conosce confini -scrive la celebre attrice e cantante americana- Tutti dobbiamo pregare per questa situazione e ringraziare tutti gli operatori sanitari che rischiano le loro vite per salvarne altre”.

E conclude con un accorato appello e alcuni consigli: “Ti prego, ti prego stai a casa. Può essere un buon momento per fare le pulizie di primavera. Controlla gli armadi. Pulisci i cassetti. Leggi i libri che non hai mai il tempo di leggere.. Dipingi, magari, o disegna. Fai qualcosa di costruttivo. Io ho persino cominciato a cucinare delle piccole cose”, scrive Barbra.