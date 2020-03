(Foto Fotogramma)

Bono Vox debutta nel giorno di San Patrizio con un brano inedito sul profilo Instagram degli U2, suonato voce e chitarra dalla sua casa di Dublino, e lo dedica all’Italia e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea a lottare contro l’epidemia del coronavirus. Accanto al video in cui esegue il brano, il cui titolo potrebbe essere ‘Let Your Love Be Known’ (come il verso che chiude la canzone), Bono ha scritto ieri sera tardi poche e sentite parole che iniziano proprio con una dedica al nostro Paese: “Per gli italiani che l’hanno ispirato … per gli irlandesi … per tutti quelli che in questo giorno di San Patrizio sono in difficoltà e continuano a cantare. Per i dottori, le infermiere, i caregiver in prima linea, è per voi che stiamo cantando”.