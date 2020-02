Il Coronavirus cancella anche i concerti dei BTS, una delle boyband più popolari del mondo. Il gruppo sudcoreano, secondo la Cbs, ha annullato le date in programma ad aprile a Seul. Il Soul Tour, secondo quanto riporta il sito della band, dal 25 aprile prevede una serie di concerti negli Stati Uniti, a cominciare dall’evento di Santa Clara. In estate i BTS approderanno anche in Europa.