Fotogramma /Ipa

di Alisa Toaff

“Ho un annuncio per voi. Sto facendo il mio dovere, sono al mio sesto giorno auto-quarantena. Ho una piccola sorpresa per voi però, per intrattenervi o anche farvi ridere di me: farò il ballerino a ‘Ballando con le Stelle’, il leggendario programma di Milly Carlucci”. E’ quanto rivela in un video pubblicato su Facebook Costantino Della Gherardesca confermando anche le indiscrezioni in merito alla sua partecipazione come concorrente alla prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ che andrà in onda a partire dal 28 marzo in prima serata su Rai1. La decisione dello showman, in onda in questi giorni con ‘Pechino Express’ su Rai2 e dal 13 marzo su Amazon Prime con “Celebrity Hunted’ è arrivata non perché malato, tiene a precisare, ma perché ha dovuto spostarsi da Milano, dove vive, a Roma per partecipare al programma condotto da Milly Carlucci e quindi deve sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni a scopo precauzionale.

“Carissimi amici per noi è iniziata la preparazione di ‘Ballando con le Stelle’ -aveva scritto la Carlucci tre giorni fa su instagram postando un video- che andrà in onda da sabato 28 marzo. Ci sono delle regole molto stringenti e molto serie, che noi rispetteremo rigorosamente”.

”Il nostro compito sarà quello di portarvi nelle case un momento di buon umore -prosegue la conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’- Tutti insieme ce la faremo! Il 12 marzo presenteremo i concorrenti della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Continuate a seguirci e vi ricordiamo che in questo momento è molto importante seguire tutte le indicazioni e le precauzioni richieste #iorestoacasa”.