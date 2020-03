“Cari Fratelli, siamo un paese ai domiciliari. Dobbiamo fidarci dell’avvocato ‘Giuseppi’ che ci ha detto: ‘Dovete stare dentro per un po'”. Si potrà uscire solo per buona condotta. Ed è per questo che, dopo le prime due puntate di ‘Crozza senza Fratelli’, stasera purtroppo non ci saranno né i Fratelli né tantomeno Crozza. A prestissimo”. Lo scrive su Facebook Maurizio Crozza annunciando così che la terza puntata di ‘Fratelli di Crozza‘, che sarebbe dovuta andare in onda stasera su Nove, non ci sarà.