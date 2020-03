“Consiglio a tutti vivamente di stare a casa. Oggi mi ha chiamato mia sorella da Messina e mi ha detto che sono sbarcate non so quante automobili provenienti dal nord: vedo che la gente minchiona resterà sempre minchiona. Almeno restassero tappati dentro le loro case, il problema grosso è che questi vanno in giro”. Così a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, la siciliana Maria Grazia Cucinotta, che oggi è stata ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.