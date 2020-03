Un plauso che viene non solo dal nostro paese, ma anche dalla scena internazionale. La puntata di ‘Piazzapulita’ sul Coronavirus andata in onda ieri sera, che ha mostrato per la prima volta l’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Cremona alle prese con il Coronavirus, mette d’accordo universalmente il mondo dell’informazione impegnato, in queste ore, ad affrontare l’emergenza. “Filmato terrificante in questo pezzo dell’eccellente team di ‘Piazzapulita’ -scrive su Twitter il corrispondente da Roma della Bbc, Mark Lowen– all’interno dell’ospedale di Cremona che si occupa dell’epidemia di Coronavirus. Grande rispetto per le incredibili equipe mediche che lavorano in questo ambito nell’ambiente più difficile”.

Apprezzamenti arrivano anche dalla giornalista statunitense Rachel Donadio, che scrive dall’Europa per Atlantic: “L’eccellente programma televisivo italiano ‘Piazzapulita’ è entrato in un’unità di terapia intensiva per curare i pazienti a Cremona -twitta la reporter- e ciò che hanno visto è molto rassicurante. ‘Coraggio’ (scritto in italiano, ndr) ai pazienti e ai medici che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per testarli e intubarli. Non è facile da guardare”.

Anche nel nostro Paese, il riscontro del programma ha evidenziato l’interesse del pubblico a conoscere meglio e vedere ‘da dentro’ la realtà del Coronavirus, dopo aver letto in questi giorni migliaia di dati, cifre e statistiche. Il video del servizio ha avuto oltre 4 milioni di visite nelle prime 12 ore, come scrive ‘Linkiesta’: “Il servizio di Alessio Lasta, andato in onda ieri sera durante ‘Piazza Pulita’ su La7, cambia la nostra percezione, probabilmente alterata dal blackout mediatico che hanno subito la zona rossa, dove i giornalisti, come tutti i cittadini, non possono entrare, e gli ospedali più colpiti dall’emergenza”.