di Ilaria Floris

“Da oggi vi lascerò qualche allenamento completo anche nei post. Grazie perché siete tantissimi, e fare le dirette con voi è sempre bello!”. A scriverlo sul suo profilo Instagram è Elisabetta Canalis, che da giorni sta tenendo compagnia ai suoi followers con dirette social in cui propone allenamenti ed esercizi per tonificare il corpo stando a casa.

La showgirl, che è notoriamente amante del fitness, è solo una delle tante esponenti del mondo dello spettacolo che stanno offrendo questo ‘servizio’ ai loro fan in questo momento di isolamento domiciliare, con un grandissimo successo di pubblico. La ginnastica in casa è infatti uno dei ‘passatempi’ scelti da molti italiani per trascorrere le lunghe ore in casa, spesso senza lavorare. Anche Belen Rodriguez è seguitissima: la showgirl argentina ha avviato una serie di video in cui mostra, quasi quotidianamente, come mettere in pratica un training completo con attrezzi di fortuna e utensili che si possono avere in casa.

Il fenomeno della gym social spopola ovunque, non solo in Italia: dalle app ai tutorial su Youtube, fino alle ‘fitness addicted’ che già lo fanno di mestiere e che, in queste settimane, hanno visto aumentare a dismisura i loro followers desiderosi di muoversi e ‘sgranchire’ il corpo. Solo per citarne alcune, Kayla Itsines, creatrice del BBG Program, e Sazan Hendrix, influencer turco-americana super seguita che in questi giorni si è ‘reinventata’ personal trainer.