“Mando un bacio a tutte le persone che purtroppo non ce l’hanno fatta e un bacio a chi sta guarendo grazie ai nostri medici e i nostri infermieri”. Dal suo profilo Instagram, Emma Marrone dedica un post a chi è coinvolto nel dramma della pandemia per il Covid-19, rivolgendo un pensiero a chi è chiuso a casa nel rispetto della normativa imposta dal governo.

“Mando un bacio -scrive la cantante salentina- a chi dal primo giorno rispettato le regole senza fare polemiche sterili, pensando al prossimo come si pensa se stessi. Mando un bacio all’Italia che tornerà a risplendere più che mai grazie agli sforzi e ai sacrifici di tutti”.

E poi un pensiero a chi vuole che la vita torni a scorrere il prima possibile. “Mando un bacio a chi come me non vede l’ora di tornare ad amare ancora più forte di prima se possibile -dice Emma- Niente ostacolerà il bene che vorremo donarci se non noi stessi e le nostre paure. Volevo solo mandarvi un bacio”.