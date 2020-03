Pubblicato il: 18/03/2020 11:04

“Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità”. Così Fabio Fazio su Twitter commenta l’intervista a Papa Francesco su ‘La Repubblica’ dove il Pontefice si dice “colpito” dall’articolo del conduttore scritto per lo stesso giornale sulle cose che sta imparando da questi giorni di isolamento forzato.

“Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad adoperarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci”, sottolinea Fazio.