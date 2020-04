Si apre con ‘Maria’ da ‘West Side Story’ di Bernstein e si conclude con l’immancabile ‘Nessun dorma’ dalla ‘Turandot’ di Puccini il video con cui Luciano Ganci, Francesco Meli e Giovanni Sebastiano Sala ripropongono, ciascuno da casa propria, il celebre concerto dei tre tenori. Con loro anche una partecipazione del maestro Zubin Mehta da casa sua a Los Angeles. L’organizzazione è sempre di Mario Dradi, manager di cantanti lirici e ‘inventore’ del celebre concerto che nel 1990, alla vigilia della finale dei Mondiali di calcio, alle Terme di Caracalla vide esibirsi Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Josè Carreras diretti da Zubin Mehta.

“Sono passati trent’anni da quando i tre tenori cantavano insieme questo programma – dice Mario Dradi nel video – In quei giorni la musica dava, a chi l’ascoltava, gioia e divertimento. Oggi tutto è cambiato. Viviamo giorni di paura, di sconforto e di incertezza” e, sottolinea che chi fa il “nostro lavoro non ha molte possibilità di aiutare gli altri: non siamo medici né infermieri. Quello che possiamo fare e che facciamo” con questo video “è mandare un messaggio di speranza con la nostra musica. Tutto questo finirà e allora la musica tornerà ad essere quello per cui è nata: uno strumento di gioia e di felicità”.

[embedded content]

I tre artisti, Ganci Meli e Sala, hanno registrato dalle proprie case a Roma, Milano e Fabriano con telefoni cellulari e cuffie per sentirsi tra loro. Si sono improvvisati registi, videomaker, fonici, le loro famiglie sono state coinvolte per aiutarli e hanno riproposto esattamente lo stesso programma che Pavarotti, Domingo e Carreras proposero trent’anni fa a un affollato parterre a Caracalla.