“Sto impazzendo? Ciao ragazzi, sono proprio io, volevo solo dirvi una cosa: vi sto per dare il mio numero di telefono. Potete scrivermi, e io vi risponderò, voglio raccontarvi cosa sto facendo, come sto, raccontarvi cosa sta accadendo. Sentitevi liberi di scrivermi, vi risponderò, il tempo non mi manca”.

Così la moglie di Tom Hanks in un video su Instagram sorprende tutti i followers ‘regalando’ il suo numero di telefono a tutti e dando la possibilità a chi la segue di scriverle durante il periodo di isolamento nel quale si trova.

La moglie di Tom Hanks è infatti in quarantena dopo che, dieci giorni fa, era risultata positiva insieme al marito al Coronavirus mentre i due si trovavano in Australia. “Così possiamo stare in contatto – scrive poi la Wilson nel post sotto il video – cioè, non realmente ‘in contatto’. Le distanze sociali funzionano!”.