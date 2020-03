“La felicità? Non si rimanda anche in tempi di pandemia. Per me ora è stare a casa a suonare con il mio gatto Kucuk accanto. Sono convinta che domani torneremo ad abbracciarci”. E’ un messaggio di speranza quello della pianista Alessandra Celletti che, nonostante le restrizioni a cui siamo costretti per il coronavirus, ha scelto di far uscire comunque nella Giornata mondiale della Felicità ‘Love Animals’, un progetto in collaborazione con la videoartista Paola Luciani. “Ho dovuto rimandare le mie trasferte, i concerti e come tutti resto a casa – dice parlando con l’Adnkronos -, mi salva la musica, il piano e l’amore per gli animali che ha sempre accompagnato la mia vita”. E’ importante “non uscire, cercare di proteggerci, ma anche alimentare la felicità perché ci tutela dall’ammalarci”.

Sei canzoni d’amore, dedicate ad animali, che hanno avuto un ruolo significativo, concreto o simbolico, nella vita della pianista e compositrice, questa volta anche nel ruolo di cantante. Oltre al gatto, tante tartarughe, uccellini, pesci rossi, una gallina e da giovanissima anche un cucciolo di leone. “Ne ho avuti tantissimi, ma ne ho scelti sei. Kitty Love per il micio Pedro con la sua storia originale, il matrimonio surreale con un asinello in ‘Donkey Song’, una canzone malinconica dedicata a un riccio, una volpe – sono stata ispirata da una scultura di Gianluca Esposito con una ciotola sigillata che ha intitolato ‘La favola della fame’ -, un uccellino e alla fine una sorpresa. “C’è una canzone, dedicata a mia madre con cui ho avuto un rapporto molto simile a quello che mi lega agli animali. Vero, istintivo, senza parole. Ci capivamo con gli sguardi, non serviva dire nulla. C’era solo amore”.

I sei brani del cd si moltiplicano per tre e sono rielaborati anche in una versione remix del tutto ‘personale’ e in versione acustica. Finanziato grazie a una campagna di crowdfunding, Love Animals prevede un cofanetto di musica e animazioni con un cd e un dvd. Ma non solo. Sarà infatti stampato anche un 45 giri in vinile, dove sul lato A ci sarà Donkey Song e sul lato B Kitty Love. I due brani prendono forma in due videoclip di animazione di Paola Luciani dallo stile poetico e onirico.

Love Animals sarà disponibile su bandcamp e su tutte le piattaforme digitali e si può ascoltare liberamente su spotify.