Heather Parisi, foto dal suo profilo twitter

”State al sicuro e non abbassate mai la guardia”. Questo l’appello di Heather Parisi su instagram dove posta una sua foto che la ritrae con i capelli sciolti e occhi chiusi a casa sua con i grattacieli di Hong Kong sullo sfondo. ”Sono stata presa in giro in passato per aver difeso l’uso della maschera che a Hong Kong abbiamo indossato su base volontaria, fin da subito. Credo che si sia dimostrata, assieme ad altri provvedimenti adottati dalle autorità di Hong Kong, una scelta determinante e non capirò mai perché in altri paesi ci sia stata tanta avversione”, scrive. ”Pochi ne parlano, ma Hong Kong assieme a Taiwan, è tra i paesi con il più basso numero di morti, il più basso numero di morti per milione di abitanti e il più basso numero di contagi per milione di abitanti, senza aver mai praticato il Lockdown o la chiusura delle attività -spiega la Parisi- Come Taiwan, Nuova Zelanda e Finlandia, tutti paesi con numeri bassi, è governata da una donna. Vorrà dire qualcosa?”.

”Dall’inizio della pandemia sino ad oggi, a Hong Kong si contano in totale 1.017 casi e 4 decessi di Covid-19 -prosegue la showgirl- Oggi c’è stato 1 solo caso ed è il quinto giorno consecutivo in cui siamo in cifra unica (al di sotto dei 10). Tutti i casi registrati nelle ultime settimane sono riferibili a persone che sono rientrate dall’estero. In tempi normali l’aeroporto di Hong Kong accoglie più di 200,000 passeggeri al giorno. Oggi, ai tempi del Covid-19, solo 400 passeggeri sono ammessi”. ”È consentito l’arrivo solo di cittadini residenti a Hong Kong e non sono ammessi nemmeno i passeggeri in transito. All’arrivo si è accompagnati nel complesso dell’Asia Expo, quello destinato ai concerti e alle manifestazioni pubbliche. Qui viene effettuato il tampone e bisogna attendere l’esito financo a 12 ore -conclude la Parisi- Se si è negativi, si può andare a casa con l’obbligo dei 14 giorni di quarantena al proprio domicilio, se si è positivi si è accompagnati all’ospedale”.