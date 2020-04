“Parlare con i nostri bambini cercando di non nascondere loro la verità ma rassicurandoli allo stesso tempo, credo sia necessario, oggi più che mai. Mentre iniziamo a preparare qualche idea per la Santa Pasqua, speriamo che la “libertà” sia ogni giorno più vicina”. A scriverlo su Instagram è Laura Pausini, che racconta come sta vivendo l’isolamento domiciliare insieme alla sua bambina, Paola.

“Paola ha sette anni, e come tutti bambini in Italia e in molti paesi del mondo, improvvisamente ha cambiato le sue abitudini scolastiche -racconta la cantante romagnola- Ora segue le lezioni da casa e fa i compiti ogni giorno con me. Mi dice sempre che le mancano la scuola, i suoi compagni e le sue maestre. Mi chiede ogni mattina se il coronavirus è andato via”.