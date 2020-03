Pubblicato il: 02/03/2020 07:59

“Ciao! Sono Amucona, la cugina di Amuchina! Sono introvabile, sono come Mark Caltagirone”. Luciana Littizzetto nei panni di un ‘parente stretto’ del famigerato gel igienizzante per le mani, ormai a ruba a causa dell’emergenza coronavirus. “Adesso esco così – scherza l’attrice a ‘Che tempo che fa’ -: ho un appuntamento con Citrosil, Betadine e Tantum Verde”.

Poi il siparietto al citofono: “Chi è? Salvini?! Mi ha trovato! Non ci sono, non sono in casa! Guarda che qui c’è la Isoardi!”, dice, per poi rivelare l’ospite a sorpresa, lo chef Simone Salvini. “Mi hai fatto aspettare tanto”, lamenta Salvini. “Va beh ma mi hai detto Salvini, mi dovevo preparare un attimo. Invece è l’uomo che sussurra alle melanzane!”, la replica dell’Amucona-Littizzetto.