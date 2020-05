di Carmela Piccione

“La prima cosa che farò, finita la pandemia, sarà un pellegrinaggio a Fatima. Intanto vediamo quello che accadrà il 18 maggio. Non nascondo di essere sinceramente spaventato. È stato tutto così terribile. Ma se rispettiamo le misure anticovid ne usciremo presto fuori. E forse non ci sarà nemmeno bisogno del vaccino”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos il cantautore Cristiano Malgioglio a proposito della lunga ‘quarantena’ che lo ha tenuto chiuso nella sua casa di Milano per circa tre mesi.

“Non mi sono mai annoiato – ha aggiunto- Ho scritto, ho letto e ho scoperto che in Italia esistono tantissimi virologi. Un’infinità. E nessuno è mai d’accordo con quello che dice il collega. Il mio giudizio su Conte? Ha ascoltato la voce della scienza. È normale. Ed in parte siamo riusciti, in questo modo, a contenere il virus”.