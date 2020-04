(di Alisa Toaff) – “Il Presidente Mattarella dia la cittadinanza onoraria a Sharon Stone per l’affetto che nutre per noi italiani‘’. E’ l’appello che Cristiano Malgioglio rivolge al Capo dello Stato, Sergio Mattarella dopo il video che l’attrice americana, visibilmente commossa, ha postato sul suo profilo Instagram in cui appare vestita con la divisa della Croce Rossa Italiana e dove ringrazia tutti i volontari: ‘Il mio cuore è con voi -ha detto la Stone- per favore andate avanti, angeli’.

“Amo Sharon Stone e la sua grande sensibilità – dice Malgioglio all’Adnkronos – Mi ha commosso profondamente il suo messaggio fatto alla nostra Croce Rossa Italiana e a tutti medici e infermieri per il lavoro che svolgono ogni giorno nella lotta al Coronavirus’’. ‘’Senza makeup e come una donna qualsiasi -prosegue il cantautore su Instagram- senza l’aria della ‘grande star’ si è lasciata riprendere dal suo cellulare per dire che e’ orgogliosa di queste persone che con il loro lavoro salvano così tante vite. Il mio cuore è con voi aggiunge l”attrice…siete degli Angeli. Vi seguo e vi sono profondamente grata. Prego per voi. Dio vi benedica. Cosa dire…? Non ci sono parole per ringraziare il suo cuore’’.

‘’Quello che mi meraviglia – sottolinea Malgioglio – e’ che artisti internazionali dal sangue italiano non si sono degnati neanche di fare un video di incoraggiamento a tutti i medici, infermieri e volontari della Croce Rossa che lottano ogni giorno per salvare vite nel nostro paese. Da Sharon Stone è arrivato il messaggio più accorato! Ci è stata vicina e quando finirà tutto non ce lo dimenticheremo’’, conclude il cantautore.