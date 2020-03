“Io vorrei fare un appello alle teste di minchia che ancora girano impunemente fregandosene dei divieti imposti dal governo per fronteggiare la pandemia causata dal Coronavirus. Se si prolungherà questa prigionia la colpa sarà soprattutto vostra”. Fiorella Mannoia sbotta su Twitter, e attacca chi continua ad uscire ignorando i divieti imposti dal governo. “Siamo stufi di dover pagare anche per voi. Chiaro?”, scrive la cantante. E in un tweet successivo, rincara la dose e si appella al governo: “E le fabbriche che non hanno a che fare con le necessità della popolazione, quando le chiudete?”, chiede.

Anche un’altra star della musica italiana, Paola Turci, si scaglia senza mezzi termini contro i tanti che non rispettano le misure restrittive. “Ormai è chiaro che chi esce non per vera necessità è un delinquente, si?” scrive su Twitter, a pochi minuti dalla drammatica conferenza stampa quotidiana con il conteggio delle vittime.