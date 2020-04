Da stilista a chef. Guillermo Mariotto, direttore creativo della maison Gattinoni e volto noto di Rai Uno, tra i giurati di ‘Ballando con le stelle’, ha deciso di dare il proprio contributo alle persone in difficoltà in tempo di coronavirus. “Mi sono impegnato con l’Associazione Casa Africa onlus a preparare tre volte a settimana almeno 150 pasti- ha raccontato all’Adnkronos- Il mio forte sono i primi piatti. Pasta e fagioli, pasta al tonno e al pesto. Ma anche con i carciofi, piatto tipicamente romano. Ho 250 carciofi che mi aspettano in terrazza – ha scherzato Mariotto – Domani saranno accuratamente puliti”.

Casa Africa onlus si occupa di tutte quelle persone senza fissa dimora, senza lavoro e senza reddito. Gli ultimi, i più bisognosi. “I volontari operano soprattutto tra via Marsala e via Tiburtina – ha aggiunto Mariotto – Quando si è fortunati e in salute è un dovere fare del bene e aiutare coloro che non ce la fanno. A tutti può capitare di perdere il lavoro, di ritrovarsi senza casa. E in tempi di coronavirus per gli homeless la situazione è peggiorata. Anche per una semplice elemosina nessuno li avvicina più”.

“E per chi lo desiderasse è possibile partecipare alla raccolta fondi versando il proprio contributo a Banca UniCredit IT 50 P0 200 803 284 000 103 508 490. Un gesto d’amore che salverà in parte il mondo”, ha concluso.