“Un’iniezione di fiducia in quelli che fanno il mio mestiere, che molto spesso si sentono inutili: la forza dell’immagine può cambiare le cose“. Così Paolo Sorrentino, regista di ‘The Young Pope’ e ‘The New Pope’, ha definito il momento, che è già storia, di Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta. Videochiamato da Alessandro Cattelan, nell’appuntamento di ieri con Epcc Alive, il regista napoletano ha parlato delle potentissime immagini di Papa Francesco in preghiera che hanno fatto il giro del mondo.