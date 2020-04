“Sappiamo che questo è un periodo molto difficile, lo viviamo con voi, ma volevamo starvi vicine e festeggiare con voi 4 anni di Laura e Paola, perché siete stati voi ad averci permesso di farlo, insieme a Bibi Ballandi e alla Rai”. Così Laura Pausini, in collegamento con Paola Cortellesi, ciascuna da casa propria, ha voluto festeggiare con il pubblico i 4 anni dallo spettacolo che ha visto le due artiste protagoniste di un grande successo quattro anni fa sulla Rai.

“Un grande abbraccio a chi è in casa – ha aggiunto la Cortellesi- quindi spero tutti, perché ricordiamo che bisogna stare a casa. Pensate, si possono salvare delle vite solo stando in casa. Quindi facciamolo tutti”. Le due artiste hanno poi cantato insieme alcuni grandi successi, sia della Pausini che di grandi interpreti internazionali come Celine Dion.

Laura e Paola hanno poi dato vita ad un simpatico siparietto, lanciando un ‘quiz’ per il pubblico che doveva cercare di capire se fosse più ‘Laura’ o più ‘Paola’, rispondendo a delle domande che giocavano su alcune caratteristiche del loro carattere.