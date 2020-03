Fotogramma

E’ stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato ed è tornato nella sua casa di Acapulco Placido Domingo, che il 22 marzo scorso aveva annunciato di essere positivo al Coronavirus. “Cari amici, sui social e sulla stampa sono circolate molte informazioni confuse ed errate sulle mie condizioni attuali di salute. Io sono a casa e mi sento bene – scrive il tenore su Facebook – Fortunatamente, vista la mia età e le mie copatologie, fin dai primissimi sintomi sono stato sotto supervisione medica, perciò è stata subito sospettata l’infezione da Coronavirus e questo mi ha aiutato molto. Ora continuo la terapia e il riposo”.

“Il mio pensiero in questo momento è per chi soffre e per chi sta generosamente lottando per salvare vite umane – aggiunge Domingo – Ringrazio tutti per l’affetto e ancora una volta raccomando a tutti di restare a casa al sicuro”.