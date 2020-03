Pubblicato il: 17/03/2020 09:22

“Saluti dalla Norvegia, Sono risultato positivo al Covid 19”. Kristofer Hivju, 41enne star del Trono di Spade, con un post su Instagram annuncia di aver contratto il coronavirus.

“La mia famiglia ed io siamo in autoisolamento per tutto il tempo necessario. Stiamo bene, io ho solo in sintomi leggeri di un raffreddore”, scrive l’attore, che nella serie di successo ha interpretato il personaggio di Tormund Giantsbane.

Hivju, che pubblica un selfie con la moglie, è l’ultima star a rendere nota la propria positività dopo Tom Hanks e Idris Elba.