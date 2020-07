(Fotogramma)

Aveva dichiarato circa una settimana fa di essere positiva al Coronavirus e ora, l’attrice Ayshwarya Rai Bachchan, star di Bollywood ed ex Miss Mondo, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a Mumbai insieme alla figlioletta di 8 anni. Lo rivela il quotidiano indiano Times of India. L’attrice, riporta il giornale, è stata ricoverata per “forti difficoltà respiratorie”, ma una fonte ospedaliera ha comunicato che mamma e figlia “stanno bene”.

Nello stesso nosocomio, inoltre, sono già ricoverati il marito della donna, Abhishek Bachchan, anche lui attore, e il suocero Amithabh Bachchan, storico attore di Bollywood, 77 anni, che si trovano attualmente entrambi in isolamento e in terapia intensiva.