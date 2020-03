(Foto Fotogramma)

“Cosa faccio a casa? Metto la maschera”. “Ma per proteggerti, come quando vai a fare la spesa?”. “No, no, quella di bellezza, così per passare il tempo“. Protagonista dell’involontaria gaffe è Arisa, ospite questo pomeriggio a Domenica In in collegamento da casa. Alla domanda di Mara Venier su come trascorresse le giornate in casa, la cantante ha risposto raccontando di mettere ogni mattina la ‘maschera’. L’artista genovese, che intendeva però le maschere di bellezza per la cura del viso, ha totalmente spiazzato la conduttrice, che ovviamente pensava parlasse della mascherina di protezione per il Coronavirus. “Ti vedo un po’…così -ha detto allora Mara per stemperare l’imbarazzo- Sei sola a casa, non c’è il tuo fidanzato?”. “No – ha risposto Arisa – nel momento in cui hanno chiuso tutto lui era da un’altra parte, e quindi ci sentiamo solo via Whatsapp”.