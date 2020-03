di Alisa Toaff

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena’’. E’ quanto rivela all’Adnkronos Serena Grandi,

‘’Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero – dice l’attrice-, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo’’.

“Ora che ci penso -rivela- dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere! -prosegue- dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso -dice ancora la Grandi- speriamo che finisca tutto per il meglio’’.