”Non mi interessa se nel mio Stato riaprono i parrucchieri e i negozi di tatuaggi! Io sto a casa finché gli ospedali non permetteranno di nuovo le visite! Quello che so è che sono gli scienziati e non i politici quelli che hanno il controllo della situazione!”. E’ quanto scrive Sharon Stone sulle sue storie di instagram in merito alla drammatica situazione che stanno vivendo anche negli Stati Uniti d’America per l’epidemia da Coronavirus.