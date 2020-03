(Fotogramma)

Si ferma anche ‘Domenica In’. Il programma condotto da Mara Venier su Rai1, pur in assenza di specifiche criticità dovute al coronavirus, non andrà in onda né domani né domenica prossima. Una scelta compiuta, a quanto apprende l’Adnkronos, come misura prudenziale. Domani ‘Domenica In’ sarà ‘sostituito’ da un ‘il meglio di’ dello stesso programma.