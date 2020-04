Silvia Mezzanotte e Andrea Mingardi testimonial della campagna di crowdfunding attiva sulla piattaforma Gofundme.com dal titolo ‘Diffondiamo la solidarietà, non il virus’ a favore di Asl e mense sociali piemontesi e valdostane promossa dal ‘Gruppo Marazzato’. “Sono felice di dare il mio contributo a una così nobile iniziativa che presta attenzione anche al lavoro prezioso delle mense dei poveri – dice la solista e voce storica dei Matia Bazar – Ogni giorno in trincea per sfamare chi è senza tetto e senza tutto. Come fa da sempre anche Don Adriano Gennari, tra i destinatari della raccolta fondi che mi onoro di promuovere. Un sacerdote torinese di straordinaria carità e preghiera che conosco di persona, avendo partecipato più volte anche alle sue intense funzioni religiose al Monastero Abbaziale di Casanova”.

E’ un dovere di coscienza per tutti gli artisti italiani rendersi conto che di fronte a una tragedia di questo tipo bisogna aderire non solo attraverso con le note e il talento, ma anche attraverso uno spirito di solidarietà diffusa – le fa eco Andrea Mingardi – In Valle D’Aosta sono andato a sciare tante volte, ho lavorato nei pochi locali che c’erano e sono sempre stato accolto in una maniera fantastica. Il Piemonte è stato invece la mia mamma artistica attraverso i dancing di inizio carriera. Una regione in cui ho vissuto tanto”, dichiara il cantautore e bluesman.

“Destinatari della raccolta sono Aziende Sanitarie locali e mense dei poveri che faticano a far fronte all’emergenza in corso: Asl di Alessandria, Casale Monferrato e Tortona, Aosta, Biella, Ivrea, Novara, Vercelli e la AslTo5 per quanto concerne il Torinese – spiegano i Fratelli Alberto, Davide e Luca Marazzato, promotori dell’iniziativa solidale – Sosterremo altresì la Mensa Sociale ‘Tavola Amica’ di Aosta, Alessandria e Ivrea in mano alla ‘Caritas’, la mensa ‘Il Pane quotidiano’ di Biella, la mensa dei Frati Cappuccini San Nazzaro della Costa di Novara, la mensa dell’Associazione Don Luigi Longhi Onlus di Vercelli e la ‘Mensa dei Poveri’ di Torino del ‘Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus’ di Don Adriano Gennari. Un grazie speciale da parte nostra ai due ottimi cantanti bolognesi. Gente vera e dal cuore grande pronta ad aiutare il Nord che soffre. Facciamola andar bene!”, esortano infine.