Continua l’impegno di Aperol con una nuova campagna a scopo benefico. Al via Together We Can Dance realizzato in collaborazione con il ballerino, coreografo e direttore artistico di fama internazionale Luca Tommassini. Il progetto coinvolgerà le persone in una grande coreografia di danza virtuale sulle note del brano Coincidance. L’obiettivo di Together We Can Dance è quello di supportare concretamente il fondo di solidarietà #NoiConGliInfermierimesso in atto dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, per sostenere tutti gli infermieri, insieme alle loro famiglie, impegnati in prima persona nell’emergenza covid -19.

Rivolta non solo a professionisti ma anche a semplici appassionati di danza, la coreografia creata da Luca Tommassini potrà essere replicata facilmente da casa, in versione integrale o scegliendo i passi che più ci rappresentano. Ballando ognuno dalla propria casa e registrandosi in un video, sarà possibile dare un supporto concreto all’emergenza in corso. Per ogni video ricevuto, infatti, Aperol donerà 100 euro, fino al raggiungimento di 100mila euro. Ulteriori donazioni potranno essere effettuate sul sito della campagna #NoiConGliInfermieri https://www.noicongliinfermieri.org/.

Per partecipare alla coreografia sarà sufficiente collegarsi al sito http://togetherwecandance.it/,replicare i passi ideati e mostrati da Luca Tommassini, realizzare e caricare il proprio video entro il 6 maggio. Il risultato sarà una grande coreografia virtuale con tutte le performance ricevute! Come la musica, anche la danza è un linguaggio universale che permette di farci sentire più vicini, ovunque siamo. Per questo, Aperol e Luca Tommassini invitano tutti gli appassionati,professionisti e non, a ballare per una buona causa e creare una catena infinita di connessioni a ritmo di musica. Together We Can Dance.