“Ciao gente. Rita Wilson e io vogliamo ringraziare tutti coloro che qui in Australia si stanno prendendo così tanta cura di noi. Abbiamo il Covid-19 e siamo in isolamento, per non diffonderlo a nessun altro. In alcuni casi questo virus può portare a una malattia molto grave. Noi lo stiamo affrontando un giorno alla volta. Ci sono cose che tutti possiamo fare per superare questa emergenza, seguendo i consigli degli esperti e prendendoci cura di noi stessi e degli altri, no?”, afferma l’attore, concludendo con una citazione cinematografica: “Ricordate, nonostante tutti gli eventi in corso, ‘non si piange nel baseball!”, frase tratta dal film ‘Ragazze Vincenti’ del 1992, dove Hanks interpretava l’allenatore James “Jimmy” Dugan.