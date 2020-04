Un’iniziativa benefica di raccolta fondi per l’acquisto di materiale sanitario e di protezione individuale destinato all’Azienda Ospedaliera ‘San Giovanni Addolorata’ di Roma impegnato nella lotta al Covid-19. E’ quella promossa dal musicista Mirko Valeri, subito sposata dalla sua band Mirko Valeri & I Via Greve, col coinvolgimento del videomaker Matteo Luppi, dell’Associazione Culturale AnimusLAB e del giornalista Fabrizio Federici.

Per l’iniziativa è stato realizzato, non a scopo di lucro, un videoclip della canzone ‘Un impero sorgerà‘, estratta dall’album ‘Troverò Pace’ (album d’esordio della band Mirko Valeri & I Via Greve), scritto e registrato nel 2017. Un brando che sembra esser stato scritto per la situazione emergenziale che stiamo vivendo e tratto dal versetto tre del secondo libro dell’Eneide di Virgilio: dove Enea, al cospetto di Didone, regina di Cartagine, dice ‘Infandum, regina, iubes renovare dolorem’ (tradotto letteralmente, ‘tu mi costringi, o regina, a rinnovare un indicibile dolore’). Il brano intende valorizzare la fragilità dell’essere umano e insegnare, come dalle cadute e dalle tragedie, che ci si può rialzare più forti di prima.

Per sostenere la raccolta fondi è possibile donare tramite bonifico intestato all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata IBAN IT 81 W 02008 05160 000400007365 intestato a: Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata con causale: Emergenza Covid-19. I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’Azienda Ospedaliera per l’acquisto di materiale di prima necessità (ad es. dispositivi di protezione individuale come tute, mascherine, guanti).