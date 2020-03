(Fotogramma/Ipa)

“Ragazzi la cosa è seria. Questa è una vera guerra. Dovete seguire le direttive per non aggravare la situazione. Per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro se stessi per avere un comportamento intelligente e.. “. Il forte messaggio arriva da Vasco Rossi che lo affida a Twitter rilanciando l’hashtag #iorestoacasa.