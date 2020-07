(Fotogramma)

Secondo quanto riporta Page Six, la crisi economica scatenata dalla pandemia di coronavirus avrebbe inferto un duro colpo alle finanze di Robert De Niro. La situazione è emersa in tribunale: l’attore, infatti, ha una controversia in corso con l’ex moglie Grace Hightower, che lo ha portato davanti a un giudice di Manhattan per richiedere di aumentare il suo prelievo mensile sulla carta American Express da 50.000 dollari a 100.000 dollari. De Niro ha partecipato all’udienza tramite una chiamata Skype.

L’avvocato della Hightower ha detto al giudice che De Niro avrebbe dimezzato ingiustamente il sostegno economico alla moglie. Gli avvocati di De Niro, invece, hanno difeso la decisione perché l’attore avrebbe subito una grandissima perdita economica a causa del lockdown: la star ha interessi finanziari nella catena di ristoranti Nobu e nella gestione del Greenwich Hotel, attività rimaste chiuse per mesi.

Caroline Krauss, legale dell’interprete di “Taxi driver”, ha dichiarato al giudice che i ristoranti Nobu hanno perso 3 milioni di dollari in aprile e altri 1,87 milioni in maggio. De Niro ha quindi dovuto pagare 500.000 dollari agli investitori e per farlo ha dovuto prendere in prestito denaro dai suoi partner commerciali. L’avvocato ha anche spiegato che, in base all’accordo prematrimoniale degli ex coniugi, De Niro è tenuto a pagare alla Hightower 1 milione di dollari all’anno, ma solo a fronte di 15 milioni di dollari di reddito. “Se tutto va bene, il signor De Niro sarà fortunato se guadagnerà 7,5 milioni di dollari quest’anno”, ha detto la Krauss.

L’avvocato della Hightower, Kevin McDonough, ha replicato che “la sola idea che il signor De Niro stia tirando la cinghia è una sciocchezza“. “Non credo che un uomo che ha dichiarato di valere 500 milioni di dollari e che ne guadagna 30 all’anno, all’improvviso abbia necessità di ridurre del 50% il sostegno alla sua ex moglie e di cacciarla da casa”. Il giudice della Corte suprema di Manhattan Matthew Cooper ha emesso una sentenza temporanea: De Niro dovrà continuare a passare alla Hightower 50.000 dollari al mese e dovrà pagarle ulteriori 75.000in modo che la donna possa trovare una casa per l’estate per i loro due figli, Elliot e Helen Grace.