Nella puntata di “Fratelli di Crozza” – in onda il venerdì 12 giugno in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – Crozza si sdoppia per riportare sul palco Giulio Gallera mentre cerca di difendere Attilio Fontana sul caso della commessa alla società della famiglia sollevato da Report: “Attilio è un signore! Non ha subito chiarito che era una donazione perché le donazioni si fanno, ma non si dicono! E poi ormai era tardi…avevano già stornato le fatture, ma soprattutto chi cxxxo se lo immaginava che arrivavano quelli di Report a rompergli le balle!”