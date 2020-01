Le parole di Nathaly Caldonazzo “mi hanno fatto male”. Maria Grazia Cucinotta, ospite di Vieni da me, risponde così alle domande sulle dichiarazioni rilasciate da Nathaly Caldonazzo: “Maria Grazia non è un’amica”, ha detto.

“L’amicizia non deve diventare un gossip, le cose vanno chiarite in maniera diretta con la persona interessata. Co sono cose che capitano e che non vengono chiarite”, dice Cucinotta. “Per me -aggiunge- Nathalie è una donna straordinaria, magari era un momento un po’ particolare e sono uscite queste cose. Non do peso a questa situazione, tra noi c’è stata e spero ci sarà una splendida amicizia. La stimo molto, è una donna e un’artista fantastica”.

“Lei -dice ancora- mi ha fatto avvicinare a Massimo Troisi e mi ha fatto fare Il Postino, resterà sempre la persona che ha reso possibile il mio successo. Non voglio polemizzare su una persona a cui voglio bene. Per me è un’amica anche se non ci siamo sentite ultimamente”