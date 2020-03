Storie di chi resiste, performance, interviste, canzoni, poesie. Il tutto direttamente dalla casa dove ognuno di noi aspetta che passi l’emergenza. Si chiama “L’Italia chiamò” ed è una lunga maratona in live streaming (partita alle sei del mattino del 13 marzo va avanti fino alle 24) nel canale Youtube del Ministero per i beni Culturali che racconta l’Italia che resiste, l’Italia che non vuole arrendersi al coronavirus, l’Italia che sa reagire con gli anticorpi della narrazione solidale, delle parole gentili, dei gesti altruisti capaci di costruire la resilienza. Anche da qui la potete seguire in diretta.

Sono tantissimi i personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’economia, della scienza, dell’informazione e dell’innovazione che hanno aderito: Manuel Agnelli, Alfa, Claudio Amendola, Alberto Angela, Maria Antonietta, Renzo Arbore, Avincola, Luca Barbarossa, Giorgio Barberio Corsetti, Franco Bechis, Manuel Bertoluzzo, Lorenzo Biagiarelli, Andrea Bocelli, Massimo Bonelli, Massimo Bottura, Alex Britti, Massimiliano Bruno, Brunori Sas, Antonio Cabrini, Calcutta, Cristiana Capotondi, Ilaria Capua, Federica Carta, Casa Surace, Daniela Collu, Carlo Conti, Luigi Contu, Eugenia Costantini, Cristina D’Avena, Lisa Dalla Via, Gigi D’Alessio, Federica De Denaro, Eugenio in Via di Gioia, Oscar Farinetti, Matteo Faustini, Pierfrancesco Favino, Edoardo Ferrario, Anna Ferzetti, Fiorello, Giovanni Floris, Anna Foglietta, Luciano Fontana, Fulminacci, Francesco Gabbani, Paolo Genovese, Claudia Gerini, Roberto Giacobbo, Giosada, Michela Giraud, Irene Grandi, Caterina Guzzanti, Sabrina Impacciatore, J-Ax, Joan Thiele, Jaqueline, I Rovere, La Municipal, Gianmichele Laino, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Carlo Lucarelli, Emma Marrone, Claudio Michelizza, Mirkoeilcane, Modena City Ramblers, Laura Morante, Motta con Carolina Crescentini, Negramaro, Orchestra di Piazza Vittorio, Andrea Petroni, Eva Pevarello, Andrea Pezzi, Pinguini Tattici Nucleari, Piotta, Giorgio Poi, Massimo Popolizio, Alessandro Quarta, Saverio Raimondo, Rancore, Marina Rei, Rockin’1000, Ron, Matteo Rovere, Dario Sansone, Young Signorino, Daniele Silvestri, Ema Stokholma, Anna Tatangelo, The André, The Jackal, The Pills, Carlo Verdone, Alessandro Vespignani, Paolo Virzì, Yuman, Fabio Zaffagnini.

L’Italia chiamò” è una maratona che vuole raccogliere fondi per la Protezione Civile. Chi vuole donare può farlo così: Conto corrente di tesoreria 22330. Intestato a Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile CF 97018720587 Coord. Bancarie IBAN: IT49J0100003245350200022330 BIC: BITA IT RR ENT Causale: L’ITALIACHIAMO’ CIN: J

