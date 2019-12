A gennaio l’Italia si accende di colori ed emozioni per i più piccoli che, salutato Babbo Natale, potranno stupirsi e ridere ora con i loro personaggi preferiti, rappresentati negli spettacoli più divertenti. ‘Disney On Ice: Frozen, Il regno di ghiaccio’ arriva infatti in Italia con uno show sul ghiaccio tratto da uno dei film di animazione Disney più amati, per la prima volta nel nostro paese dopo il successo ottenuto in tutto il mondo. Presentato da Applauso in collaborazione con The Base, lo show sarà a Roma dal 16 al 19 gennaio (Palazzo dello Sport) e a Milano dal 23 al 26 gennaio (Mediolanum Forum di Assago). Sedici repliche per rivivere la magia di una delle storie più emozionanti del regno Disney. Il film, vincitore di due premi Oscar e di un Golden Globe, sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione, che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due sorelle Anna ed Elsa. Anna è una ragazza dal cuore grande che intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, decisa a rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. Il rude Kristoff, con la sua fida renna Sven, il simpatico pupazzo di neve Olaf e i magici troll, aiuteranno Anna lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure. “Durante gli anni delle nostre produzioni Disney On Ice, Feld Entertainment non ha mai avuto una storia del genere” spiega la produttrice Nicole Feld. “Disney Frozen è particolarmente adatto alla rappresentazione su ghiaccio, riuscirà infatti a coinvolgere il pubblico con grandiosi elementi di innovazione e un livello artistico di prim’ordine”.

Sulla scia del successo del cartone del gruppo Rainbow, arriva nei teatri italiani (Roma 3 gennaio auditorium Conciliazione, Napoli 18 gennaio Teatro PalaPartenope) anche ‘44 Gatti Live Show’ lo spettacolo dal vivo con i gattini beniamini dei più piccoli. Dopo le due anteprime sold out dello scorso maggio, a Roma e Milano, Lampo, Milady, Pilou e Polpetta tornano sui palchi con un tour per tutta la famiglia. Così come nella serie tv, ci sono tutti gli elementi degli episodi del cartone animato: lo spettacolo dal vivo è incentrato sull’edutainment, trasmettendo valori positivi e affrontando in modo divertente temi importanti quali la solidarietà, la tolleranza, la diversità. La musica ha un ruolo centrale, con molte delle più famose canzoni dello Zecchino d’Oro interpretate dal Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano. Nato dall’estro creativo di Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow (la content company nota per le fatine Winx), il cartone ‘44 Gatti’ è la prima produzione prescolare del gruppo. La serie televisiva prodotta da Rainbow e realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano Bologna, va in onda su Rai Yoyo ed è diventato un grande successo televisivo in Italia, raggiungendo record di ascolti della tv per bambini, con un’importante presenza in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’America Latina, in Europa e in Asia.