“Salvini è la guest star assoluta delle reti Mediaset, sempre ospite molto gradito”, dice Corrado Formigli ospite di ‘Che tempo che fa’ a Fabio Fazio che gli chiede: “Da te non viene però?”. “No sono quasi tre anni”, gli risponde il giornalista che rivolge la stessa domanda al conduttore: “Da me due-tre. Ma tu non lo hai invitato, io sì”. “Io lo invito tutte le settimane”, ribatte Formigli che dice: “Ho visto delle foto di Salvini l’ultima volta da me, era proprio diverso fisicamente”.