Il trio formato da Roberto Bolle con Andrea Bocelli e Stefano Bollani ha incantato il pubblico di ‘Danza con me’ con una versione inedita di “Con Te Partirò” che l’Étoile ha danzato insieme con la Prima Ballerina della Scala, Nicoletta Manni.

‘Danza con Me’, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza, alla sua terza edizione in prima serata su Rai1 ha fatto ancora una volta il pieno di successo sia di critica che di pubblico totalizzando uno share del 21,8% con 4 milioni e 400 mila telespettatori. Anche i social hanno segnato un record con quasi 500 mila interazioni in tutta la giornata.