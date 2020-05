Pierfrancesco Favino vincitore, ieri sera, del premio come miglior attore protagonista della 65ma edizione dei David di Donatello 2020. L’attore romano vince per il suo ruolo nel film ‘Il Traditore’ di Marco Bellocchio, e ringrazia su Facebook: “È il mio primo David come protagonista e ne sono davvero orgoglioso. Grazie a Marco Bellocchio e a tutti coloro che hanno lavorato con noi. Grazie davvero, sono felice”, scrive l’artista.