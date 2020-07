Fotogramma

Una storia con Alessia Marcuzzi? “Questa fake news è la più grande”. E’ lo stesso Stefano De Martino a smentire, con un video su Instagram, le voci circolate di una sua presunta storia clandestina, scoperta però dalla moglie Belen Rodriguez, con Alessia Marcuzzi. “Qualcuno ha scritto – dice De Martino riferendosi a Dagospia – che io ho, ho avuto, non so, una storia con Alessia Marcuzzi: ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo (il marito della Marcuzzi, ndr) e ci siamo fatti una grossa risata. Essendo un personaggio pubblico accetto anche le fake news – dice il conduttore di ‘Made in Sud – So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Però quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego, evitiamo. Vi prometto che se mi innamoro – aggiunge canticchiando – ve lo faccio sapè. Va bene? Ve lo giuro. Al momento godetevi l’estate e basta”.